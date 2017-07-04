В Армении увеличилось количество гостиниц

В 2016 году Армении действовали 551 гостиничный объект - гостиницы, гостевые дома, хостелы и т.п. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, 302 из них находятся в Ереван.

В 2014 году количество гостиничных объектов было 409, а в 2015 году - 474. Их количество увеличилось на 142 по сравнению с 2014 и на 77 по сравнению с 2015 годом.

В этот же период увеличилось количество гостиничных номеров. Если в 2014 году номеров было 7407, то в 2015 году их количество достигло 7965, а в 2016 году - 8523.

Большинство из них – 5709 номеров, являются стандартными номерами. Количество номеров полулюкс в 2016 году составило 1764, номеров люкс - 842, а «президентских номеров» - 208.

Количество служащих гостиничных объектов в 2016 году составило 3 тыс 635, в 2015 году - 3 тыс 445, а в 2014 году - 2 тыс 927.

В 2016 году доходы от отелей составили 22 млрд 960,9 млн драмов, из которых 18,6 млрд выпали на Ереван. В 2015 году этот показатель составил 22 млрд 127,2 млн драмов, а в 2014 году - 18 млрд 937 млн драмов.