В своей предвыборной программе Ангела Меркель выразилась против членства Турции в ЕС

Канцлер Германии и лидер коалиции власти Ангела Меркель представила свою предвыборную программу к предстоящим через 3 месяца парламентским выборам в Германии. В ее программе ест особая глава, посвященная отношениям с Турцией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет». В сообщении сказано, что, несмотря на то, что в своей предвыборной программе Ангела Меркель представила намерения о сотрудничестве с Турцией, тем не менее, вместе со своей политической командой она против членства Турции в ЕС.

В программе, в частности, говорится: «Мы против полномерного членства Турции в ЕС, поскольку эта страна не выполнила условия, для этого требующиеся. Кроме того, у нас есть серьезная озабоченность последними развитиями в Турции, в частности, как правовом государстве, особенно, в связи со свободами слова и печати».