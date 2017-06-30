Президент Армении Серж Саргсян получает поздравления и добрые пожелания по случаю дня рождения

По случаю дня рождения президент Армении Серж Саргсян получает поздравления и добрые пожелания от руководителей иностранных государств, международных организаций, представителей государственного и общественного сектора, отдельных граждан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравительные послания по случаю дня рождения президента направили Католикос Всех Армян, Верховный Патриарх Гарегин Второй, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян, президент Российской Федерации Владимир Путин и др.

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи с днём его рождения.:

«Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Всю свою жизнь Вы самоотверженно служили и служите святому делу становления и развития армянской независимой государственности, укрепления обороноспособности и процветания двух армянских республик, осуществления заветных чаяний родного народа.

Вновь поздравляю Вас с днем рождения и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ Вам и всем Вашим родным и близким!» - говорится в послании президента НКР Бако Саакяна.

В числе президентов ряда стран СНГ и европейских государств президента Армении поздравил также президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Уважаемый Серж Азатович,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря своей многолетней политической деятельности Вы пользуетесь большим уважением среди соотечественников, а также значительным авторитетом за рубежом.

Мы высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также развитие взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Я всегда рад общению с вами. Надеюсь, наш конструктивный диалог и совместная продуктивная работа по вопросам двусторонней и международной повестки будут продолжены.

Уважаемый Серж Саргсян, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего», - сказано в поздравительном послании президента РФ.

Адресованные Президенту Республики поздравления продолжаются.