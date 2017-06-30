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Инициатива об импичменте Аграмунта представлена в секретариат ПАСЕ


После пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в секретариат организации была представлена инициатива о выражении недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту. Об этом в беседе с Арменпресс сказала глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

Она отметила, что инициатива импичмента с 160 голосами «за» была представлена членом Европейской народной партии из Норвегии Ингрид Ско.



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