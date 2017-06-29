Президент Армении принял парламентского заместителя министра ИД Японии Мотоме Такисаву

Президент Армении Серж Саргсян принял прибывшего с региональным визитом в Армению парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Мотоме Такисаву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал гостя и отметил, что визиты высокого уровня являются хорошей возможностью для обсуждения текущей повестки двусторонних отношений, а также региональных и международных вопросов. Президент выразил надежду, что визит Мотоме Такисавы явится новым импульсом в деле укрепления армяно-японских межгосударственных связей.

Президент Саргсян с теплотой упомянул о своём визите в Японию в 2012 году и встречах с Императором Акихито и высшим руководством страны, которые, по оценке Президента, прошли в тёплой атмосфере взаимного доверия.

Собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали позитивную динамику развития двусторонних отношений между Арменией и Японией в последние годы. Президент Республики отметил, что с открытием в 2010 году в Армении и в 2015 году в Японии дипломатических представительств открылись новые возможности для дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между двумя странами. Стороны выразили единое мнение, что заметно активизировавшиеся в последний период взаимные визиты свидетельствуют о взаимной готовности к расширению армяно-японских партнёрских отношений.

На встрече собеседники коснулись межпарламентского сотрудничества, возможностей и программ углубления торгово-экономических отношений в ряде отраслей, в частности, в сферах информационных технологий, туризма, предотвращения стихийных бедствий и развития инфраструктур.

Президент Серж Саргсян выразил благодарность правительству Японии за помощь в деле развития Армении посредством кредитов, грантов, технического содействия и других программ.