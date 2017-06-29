Для наиболее эффективного проведения маркетинговой политики в области развития туризма в Армении создается Фонд развития туризма в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 29-го июня доложил замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Тигран Хачатрян. По его словам, ВРИО директора будет назначен Ара Хзмалян.

На создание Фонда правительство Армении выделит из резервного фонда 30 млн драмов.