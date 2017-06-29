Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Создается Фонд развития туризма в Армении


Для наиболее эффективного проведения маркетинговой политики в области развития туризма в Армении создается Фонд развития туризма в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 29-го июня доложил замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Тигран Хачатрян. По его словам, ВРИО директора будет назначен Ара Хзмалян.

На создание Фонда правительство Армении выделит из резервного фонда 30 млн драмов.

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