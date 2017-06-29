Мы готовы работать со всеми конструктивными силами: Президент Армении Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял участие заседании правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Учитывая, что встреча с новоназначенными членами правительства происходит после одобрения Национальным Собранием программы правительства на 2017-2020 годы, Президент Республики в первую очередь поздравил членов Кабинета министров с назначением на должности, затем коснулся задач, которые после утверждения программы правительства на данном этапе стоят перед исполнительной властью для последовательного претворения в жизнь намеченной программы.«Уважаемые коллеги,Прежде всего, конечно, поздравляю всех вас с назначением на должности, точнее, в основном переназначением. Тем самым обеспечена преемственность деятельности исполнительной власти, и есть все возможности успешно довести до конца ранее начатые программы.В своей речи на инаугурации мэра Еревана я подчеркнул, что выборами Совета старейшин столицы мы завершили избирательный период 2017 года.Утверждением программы правительства мы можем провозгласить старт нового этапа деятельности исполнительной власти. Наша задача провести этот этап эффективно и по возможности без потрясений.На прошедших выборах Республиканская партия получила необходимый вотум доверия для продолжения своей работы. Полученного нами мандата достаточно было, чтобы силами одной лишь Республиканской партии сформировать правительство. Однако мы решили продолжать сотрудничество в созданном ранее формате. Вместе с нашими коллегами из Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» мы сформировали правительство, которое, уверен, способно решить все стоящие перед ним задачи.Ныне мы продолжим единой и сплоченной командой последовательно реализовывать уже намеченные программы.Команда будет сплоченно действовать как в исполнительном и законодательном органах, так и в органах местного самоуправления. Нынешний состав правительства во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном пользуется полноценным доверием моим и всей нашей политической команды.В то же время подчеркну, что я, как Президент Республики и лидер Республиканской партии Армении, как и все вы, уверен, не имеем ни малейших предубеждений: готовы работать со всеми конструктивными силами в рамках законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления, и даже вне указанных структур.Единственным условием с нашей стороны для такого сотрудничества является соблюдение норм вежливости и добропорядочности. Причем подчеркну, что критику не считаем нарушением указанных норм, особенно если она конструктивна и преследует цель улучшить ситуацию.Уважаемые коллеги,Мы уже достаточно говорили о том, что предстоит сделать в грядущие годы, посему нет надобности вновь и подробно говорить об этом. В послании парламенту Армении и нашему народу 18 мая я подробно представил свое видение развития страны - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи.Мы вместе определили ряд важных целей, которые отражены в уже утвержденной программе правительства. Мы должны быть требовательны и не довольствоваться достигнутым. В противном случае далеко не уйдем.Кроме того, мы теперь находимся в переходном периоде преобразования Конституции, а это означает, что до середины апреля следующего года мы должны совершить многочисленные законодательные изменения. Для того чтобы успешно провести вперёд эту работу, необходимо действовать целеустремленно и чётко сопоставлять шаги правительства и Национального Собрания.Сейчас считаю необходимым кратко обратиться к вопросу о том, как мы должны осуществлять программу правительства. Прозрачность будет одним из важнейших критериев деятельности. Она должна стать не только стилем работы, но и нашим общим усилием соответствовать требованиям изменённой Конституции Армении и сформировать новую политическую культуру.Каждый из вас лично должен определить критерии и служить примером для других. От вас зависит не только доверенная вам сфера, но и общий прогресс. Вы будете определять динамизм и темп этого прогресса.В этом плане из опыта последних лет можем сделать ряд выводов.Во-первых, мы зарегистрировали успех в тех реформах, которые последовательно и детально разъясняли общественности. Сколь ни болезненны были эти программы, общественность, благодаря такой работе, чётко осознавала их важность и приняла, может быть, в начале - с недовольством, но, тем не менее, приняла.Члены правительства никогда не должны лениться представлять и объяснять свои действия обществу.Такую важную работу в настоящий момент мы должны осуществить в направлении в реализации программы укрупнения общин. Мы должны последовательно объяснить необходимость этой реформы, потребность правильно распределять и эффективно управлять имеющимися у нас ограниченными средствами.Во-вторых, прозрачность не является самоцелью, и, конечно, не является средством самовыражения. Основная цель прозрачности в ликвидации коррупции и протекции. Система государственных расходов, закупок должна быть полностью контролируема, как со стороны парламента, так и для всего нашего общества. Теперь мы вводим новые и довольно мощные меры по борьбе с коррупцией, и эти меры должны сочетаться с нашей целенаправленной работой.В-третьих, мы будем настойчиво продолжать работу по улучшению для нас внешней политической среды, однако мы не должны иметь иллюзий. Мы должны работать исходя из того предположения, что в отношениях с нашими недружественными соседями никаких положительных изменений сейчас не происходит.Уважаемые коллеги,В последние годы часто звучит приписываемая китайцам поговорка, многие начали её озвучивать, согласно которой проклятие - пожелать кому-нибудь жить в эпоху перемен. Думаю, что жить в такие времена, действительно, трудно, но и интересно.Ожидаю, что вы с требовательностью и ответственностью в этот важный момент подойдёте к реализации наших программ и к решению стоящих перед нами проблем. Мы действительно должны впрячься эту работу. Я верю, что правительство во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном может сделать всё это. Необходимы свободные от стереотипов творческие подходы, и наш народ именно вам доверил почетную миссию найти их и осуществить.Итак, продолжим энергично работать.Благодарю вас всех и желаю успеха", - сказал Президент Серж Саргсян, предваряя обсуждение вопросов повестки заседания правительства.Премьер-министр Карен Карапетян поблагодарил Президента Республики и заверил, что та программа, которую сформировала команда, исполнительная власть реализует. Премьер-министр подчеркнул, что правительство хорошо понимает, каковы ожидания общественности от исполнительной власти и понимает также, что эта дорога не будет легкой. Тем не менее, премьер-министр заверил, что правительство настроено очень решительно и реализует все намеченные программы.