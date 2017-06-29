Президент Армении Серж Саргсян прибыл в правительство Армении. Заседание правительства Армении началось с выступления президента Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», президент Армении Серж Саргсян выступил с речью.

Посещение правительства Армении президентом Армении Сержем Саргсяном обусловлено утверждением программы правительства Армении со стороны Национального собрания Армении.