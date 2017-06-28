Спикер парламента Ирана выступил против участия Израиля в нагорно-карабахском конфликте
17:05, 28 Июнь, 2017
Участие Израиля в нагорно-карабахском конфликте будет иметь негативные последствия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Mehr, об этом на встрече с председателем Национального собрания Республики Армения Ара Баблояном в Сеуле сказал спикер парламента Ирана Али Лариджани.
Он подчеркнул, что вопросы между Арменией и Азербайджаном должны быть урегулированы без вмешательства извне.Лариджани также выразил готовность Ирана расширить сотрудничество с Арменией в сферах энергетики, транзита и транспорта, призвав к скорейшему выполнению соглашений между двумя сторонами по строительству электростанций и линий электропередач.
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