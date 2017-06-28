Спикер парламента Ирана выступил против участия Израиля в нагорно-карабахском конфликте

Участие Израиля в нагорно-карабахском конфликте будет иметь негативные последствия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Mehr, об этом на встрече с председателем Национального собрания Республики Армения Ара Баблояном в Сеуле сказал спикер парламента Ирана Али Лариджани.

Он подчеркнул, что вопросы между Арменией и Азербайджаном должны быть урегулированы без вмешательства извне.

Лариджани также выразил готовность Ирана расширить сотрудничество с Арменией в сферах энергетики, транзита и транспорта, призвав к скорейшему выполнению соглашений между двумя сторонами по строительству электростанций и линий электропередач.