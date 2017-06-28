Президент Армении Серж Саргсян посетил спортивный клуб «Рибок» и консалтинговую компанию IPSC

Президент Армении Серж Саргсян сегодня присутствовал на церемонии открытия в Армении спортивного клуба "Reebok". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики вместе с учредителями-руководителями спортивного клуба, региональным представителем "Reebok", представителями спортивной и здравоохранной сфер республики и другими гостями совершил экскурсию по новому клубу, оснащенному новейшим и современным оборудованием, ознакомился с осуществлёнными инвестициями, созданными рабочими местами и условиями, предлагаемыми услугами и программами развития.



Президент Республики в столице посетил также недавно построенное здание Института политического и социологического консалтинга.

Директор компании Ованнес Григорян представил Сержу Саргсяну деятельность консалтинговой компании, выполненные IPSC работы, текущие проекты и планы на будущее.В недавно открытом офисе Президент побеседовал с сотрудниками исследовательских, консалтинговых, коммуникационных подразделений и отдельных программ, ознакомился с подробностями организации их текущей работы и достижениями компании.По завершении осмотра, в присутствии Президента Сержа Саргсяна состоялась церемония подписания меморандума о взаимодействии между Министерством обороны и Институтом политического и социологического консалтинга IPSC относительно проведения с демобилизованными из армии молодыми людьми программы социологических опросов