“Армения и Арцах - неделимая часть европейской цивилизации”: Эдуард Шармазанов

28 июня делегация, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Э.Шармазановым, в рамках визита в Чешскую Республику, встретилась с заместителем министра иностранных дел Лукашом Кауцки. В составе делегации НС – депутаты Г.Меликян и В.Бостанджян. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Чешской Республике Т.Сейранян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Положительно оценив динамику развития армяно-чешских отношений, стороны подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних связей. Собеседники обратились к необходимости продолжения политического диалога РА – ЕС. Вице-спикер НС констатировал, что Армения вместе с европейскими партнерами привержена последовательному расширению и углублению процесса институциональных реформ, направленных на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона.

Коснувшись региональных проблем, Э.Шармазанов отметил, что Турция продолжает свою политику отрицания, держит на замке границу с Арменией и поддерживает террористические действия Азербайджана.

“В отличие от Азербайджана и Турции народ Арцаха строит демократическую страну. И Армения, и Арцах – полноценные носители европейской системы ценностей и цивилизации”, - подчеркнул вице-спикер НС.

В этом контексте стороны считают неприемлемыми милитаристскую риторику и военное решение проблемы.

Лукаш Кауцки положительно оценил процесс демократических реформ в Армении и подчеркнул, что Чехия, как страна-член ЕС, готова содействовать продолжению демократических реформ в РА. Заместитель министра иностранных дел Чехии высоко оценил решение Палаты депутатов парламента страны о принятии 25 апреля 2017 г. резолюции о признании и осуждении Геноцида армян.