WSJ: iPhone произведет революцию в восприятии информации через 10 лет

iPhone через 10 лет будет способен распознавать лица людей, готовить справочные материалы к встрече и практически мгновенно предоставлять ее расшифровку. С таким прогнозом выступила газета The Wall Street Journal, напомнившая, что на этой неделе исполняется 10 лет с момента, когда в продажу поступил первый iPhone, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К моменту, когда будет отмечаться 20-летие этого события, считает газета, современная концепция телефона радикальным образом изменится. Скорее всего, они станут еще тоньше, их, вероятно, можно будет сворачивать в несколько раз или же скручивать, их можно будет размещать на запястьях, на ушах, на шее, они будут обладать новыми функциями, такими как дополненная реальность. Массивные устройства, которые сейчас используются для достижения эффекта дополненной реальности, уйдут в прошлое и на смену им придут "умные" очки. Это, по мнению газеты, произведет революцию в том, что касается получения информации и по своим последствиям будет сравнимо лишь с эффектом появления первого смартфона.



