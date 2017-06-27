За последние 10 лет Арцах сумел обеспечить трехзначный рост экономики

В Республике Арцах осуществляются очень важные работы, которые достойны внимания. Как сообщил АРМЕНПРЕСС, об этом заявил советник постояного представительства НКР, председатель партии “Национальная безопасность” Гарник Исагулян, подчеркнув, что эти работы весьма способствуют экономическому развитию Арцаха.

“В Арцахе есть более 30 ГЭС, и их количество растет. В течение нескольких лет Арцах из страны, импортирующей электроэнергию, превратился в страну, производящую и экспортирующую электроэнергию. Относительно кормовых и зерновых культур Арцах самодостаточен. Относительно других экономических задач также есть достаточно сер’езный прогресс. В течение последних 10 лет Арцах по сути сумел обеспечичь трехзначный рост экономики. Полтора, два месяца назад начались дорожные работы северной дороги. Внутренняя дорога была в очень плохом состоянии,и думаю очень скоро закончатся восстановительные работы. Очень важны инвестиции, осуществляемые со стороны Армении”, – сказал он.

По словам Гарника Исагуляна важны также осуществляемые работы по улучшению условий на границе. Некоторое время назад было поручено обеспечить чистую воду в окопах и наблюдательных постах передовой линии, чтобы наши воины имели бы нормальные бытовые условия. Строятся также убежища, чтобы солдаты, даже при самой жестокой бомбежке были бы в безопасности. Достигли того, что имеем круглосуточное наблюдение с помощью дневных и ночных камер наблюдения, и нет необходимости, чтобы солдаты поднимались бы на наблюдательные посты. Было бы хорошо, чтобы армянская пресса, кроме освещения несчастных случаев, которые конечно очень печальны, сумели бы осветить осуществляемые положительные работы – заключил Гарник Исагулян.