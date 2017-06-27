Строительство воздушных линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия завершится в 2019 году

Строительство воздушных линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия завершится к концу 2019 года. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил замминистра энергетки Армении Айк Арутюнян.

«С целью развития сотрудничества в регионе была продолжена работа по строительству воздушных линий электропередач Армения-Иран. Объявлен конкурс на выбор подрядчика по строительству воздушных линий электропередач Армения-Грузия. Итоги конкурса станут известны в 2017 году. Строительство воздушных линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия завершится к концу 2019 года»,- сообщил замминистра энергетки Армении Айк Арутюнян.

По его словам, в результате мощность линий электропередач Армения-Иран с 300 мегаватт дойдет до 1000-1200 мегаватт, а линий электропередач Армения-Грузия – с 200 мегаватт до 300 мегаватт. Это будет способствовать развитию сотрудничества в регионе.