В центре внимания Защитника прав человека Армении – проведение надлежащего медобследования призывников
Офис Защитника прав человека Армении откликается на обращения и жалобы призывников и их родителей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.
«Мы обращаемся в МО Армении за различными разъяснениями, предлагаем провести повторные медобследования, следя за их надлежащим проведением»,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.
По его словам, так же они поступают, если дело касается военнослужащих.
Как сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, в комиссию при его офисе, включающей представителей общественных организаций, периодически приглашаются представители МО Армении, члены семей военнослужащих.«В этой комиссии обсуждаются самые различные вопросы. Сейчас мы подготавливаем законопроекты, направленные на исправление имеющихся недостатков в системе»,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.