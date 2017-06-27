В центре внимания Защитника прав человека Армении – проведение надлежащего медобследования призывников

Офис Защитника прав человека Армении откликается на обращения и жалобы призывников и их родителей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

«Мы обращаемся в МО Армении за различными разъяснениями, предлагаем провести повторные медобследования, следя за их надлежащим проведением»,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

По его словам, так же они поступают, если дело касается военнослужащих.

Как сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, в комиссию при его офисе, включающей представителей общественных организаций, периодически приглашаются представители МО Армении, члены семей военнослужащих.

,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.