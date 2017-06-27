Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 июня, обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тематику урегулирования кризиса в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Собеседники говорили о необходимости закрепления режима прекращения огня, в частности, через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лавров призвал США принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.