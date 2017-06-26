Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-06-17

ЕРЕВАН, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 июня, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 480.45 драм. Курс евро вырос на 0.45 драмa и составил 537.05 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 8.13 драм. Курс британского фунта сократился на 0.50 драмa и составил 610.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 78.10 драмa и составила 19396.58 драм. Цена серебра выросла на 2.04 драмa и составила 258.12 драм. Цена платины сократилась на 90.88 драмa и составила 14319.21 драм.