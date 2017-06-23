Создан туристический архив, чтобы представить Армению всему миру

Для того, чтобы представить Армению в плане туризма, создан туристический архив. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Сегодня у нас уже есть туристический архив, чтобы в плане туризма представить Армению всему миру. В результате продлившихся около 22 дней работ при содействии Фонда развития Армении создан сборник продолжительностью в 15 часов с кадрами туристических мест Армении», - написал премьер.