Бако Саакян направил поздравительное послание Аркадию Гукасяну по случаю его 60- летия

22 июня президент Арцаха Бако Саакян направил поздравительное послание второму президенту Нагорно-Карабахской Республики, послу Республики Армения по особым поручениям Аркадию Гукасяну по случаю его 60-летия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В послании говорится:"Уважаемый Аркадий Аршавирович!Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 60-летием!Вся Ваша жизнь и пройденный путь являются ярким примером самоотверженного служения родине и родному народу, благодаря чему Вы удостоились высокого звания "Герой Арцаха".Вы стояли у истоков Арцахского национально-освободительного движения и сделали все возможное для осуществления заветных чаяний и стремлений нашего народа, становления и развития Республики Арцах, решения социально-экономических проблем наших граждан и повышения уровня их благосостояния.И сегодня свой богатый опыт и знания Вы используете во благо нашего государства и народа.Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов в Вашей патриотической деятельности!".