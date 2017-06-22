Спортивный комплекс, велосипедная дорожка, бассейн с горячими водами: Джермук получит новый туристический облик

Джермук получает новый туристический облик: ожидаемые крупные инвестиции не только придадут ему новый дух, но и создадут новые возможности для туристов.

Азиатский банк развития выделил Джермуку 10 млн долларов, которые пойдут на благоустройство города, улучшение инфраструктур, создание новых центров.

Мэр Джермука Вардан Ованнисян сказал в беседе с «Арменпресс» о том, что планируется благоустройство окрестностей джермукского озера, создание пешеходных дорожек; для организации досуга в городе будет построен открытый амфитеатр. Будет озеленен и благоустроен городской парк, планируется организация велосипедных дорожек, будут установлены карусели.

«В Джермуке имеется ряд проблем: город годами не благоустраивался, некоторая работа проводилась лишь в центре города. В новой программе охвачен весь город. В центре нашей работы окажутся многоквартирные здания: пудут отремонтированы подъезды, фасады. Многие туристы предпочитают арендовать квартиры в таких домах, и мы пытаемся, в рамках программы, улучшить в них условия, создать удобства»,- сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян.

По его словам, надо основательно перестроить парки города. Кроме того, будет построен крупнейший в регионе спорткомплекс, где можно будет не только тренироваться, но и провести время.

Как сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян, уже проведено финансирование по расчету сметы, победителем стал Институт «Ереванпроект». Примерно за 2о дней смета будет составлена. После 20-го июля будет объявлен следующий конкурс, и мэр надеется, что с 1-го августа они смогут начать строительные работы.

Кроме финансирования Азиатского банка развития, инвестиции делают и частники. Как сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян, инвестор планирует построить крупный спа-центр, с закрытым и открытым бассейнами с природной горячей водой, со всеми удобствами. Говоря о туристическом потоке, мэр Джермука Вардан Ованнисян сказал, что в среднем в год у них бывает около 40-45 тысяч человек, активнее ездят летом и зимой.

«Конечно, это небольшой показатель. Джермук имеет значительно больший потенциал. Наша цель – создать такие условия, чтобы поток туристов был круглогодичным, мы планируем довести их число до 100 тысяч человек»,- сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян.

Прибавление числа туристов решит в городе и социальные проблемы. Откроются новые рабочие места. Мэр заметил, что жители очень быстро откликаются на любые изменения. Уже начали развивать культуру гостевых домов, улучшают имеющиеся, строят новые. Как сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян, местное население уже знает, как работать с туристами.

В Джермуке есть возможность развертывания 2500 койкомест. Все санатории города действуют.

Анна Гзирян