Из Международного аэропорта Дамаска совершён первый рейс авиакомпании «Аджнахат Аш-Шам» в столицу Армении

Председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас приняла 21 июня посла Армении в САР Аршака Поладяна.

Как сообщает Арменпресс, спикер парламента САР подчеркнула важность укрепления и развития дружественных отношений между народами Сирии и Армении.

Поладян подчеркнул, что Сирия является настоящим домом для армян, где они прожили исторический период и интегрировались в сирийское общество.

Посол также сообщил, что из Международного аэропорта Дамаск совершён первый рейс частной авиакомпании «Аджнахат Аш-Шам» («Крылья Шама») в столицу Армении Ереван. Он отметил, что начало полетов между Дамаском и Ереваном укрепит отношения между двумя странами.