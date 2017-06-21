Президент Армении Серж Саргсян поздравил по случаю национального праздника Соединённого Королевства - официального дня рождения королевы Елизаветы II

Президент Армении Серж Саргсян по случаю национального праздника Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - официального дня рождения королевы Елизаветы II направил поздравительное послание Королеве Соединенного Королевства Елизавете II. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики поздравил и высказал добрые пожелания Королеве, королевской семье и дружественному британскому народу по случаю национального праздника. "Республика Армения придает большое значение развитию разностороннего сотрудничества с Соединенным Королевством. В этом году отмечается 25-летие установления армяно-британских дипломатических отношений, и это хороший повод переоценить наш совместно пройденный путь и подтвердить обоюдную решимость углублять и расширять наши межгосударственные отношения и дружбу между народами.Уверен что богатый опыт десятилетий Вашего лидерства придает британскому народу дополнительную уверенность и силу, способствуя дальнейшему благоденствию Соединённого Королевства и помогая противостоять вызовам современности", - сказано в послании Президента РА, направленном Королеве Елизавете II.Серж Саргсян в связи с праздником сегодня посетил также резиденцию посла Соединённого Королевства в Республике Армения, поздравил посла Джудит Фарнуорт и весь персонал посольства точка.Отметив, что в последний период власти и народ Соединенного Королевства столкнулись с рядом вызовов и Армения вместе с Соединенным Королевством пережила большую боль в связи с произошедшими трагическими событиями, Президент Республики пожелал, чтобы этот день стал новым началом для Соединенного Королевства и все дальнейшие процессы приносили только благо стране ее гражданам.Президент Саргсян и посол Фарнуорт обсудили дальнейшие шаги, направленные на ещё большее укрепление двусторонних армяно-британских связей и развитие взаимодействия. Посол Соединённого Королевства подчеркнула, что её страна настроена решительно на продолжение помощи в реализуемых в Армении реформах.