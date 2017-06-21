Премьер-министр Армении Карен Карапетян ответил на вопрос о своем премьерстве после 2018 года

Премьер-министр Армении Карен Карапетян ответил с кафедры НС Армении на вопрос о своем возможном премьерстве после 2018 года. Вопрос задал Эдмон Марукян («Елк»). Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что уже неоднократно отвечал на этот вопрос, и его ответ неизменен.

«То обстоятельство, что мы зафиксировали пятилетнюю программу правительства Армении на 2017-2022 годы, в какой-то мере является ответом на ваш вопрос»,- скказал он.

Как передает «Арменпресс» , на замечание депутата о том, что он отказался обсудить программу правительства Армении с фракцией «Елк», премьер-министр Армении Карен Карапетян ответил: «Вчера в 18:00 я пришел на встречу с вами и удивился, увидев, что фракция «Елк» отсутствует. Я выразил готовность обсудить программу правительства Армении со всеми фракциями, и вчера я пришел, чтобы встретиться с вами, и я не говорил, что у меня нет времени или желания для этой встречи»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.