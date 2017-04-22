Армения должна взять на себя координацию процесса по преодолению последствий Геноцида армян – Армен Марукян

Армения должна взять на себя координацию процесса по преодолению последствий Геноцида армян и не ждать заявлений лидеров той или иной страны. Такое мнение высказал завотделом истории Геноцида армян Института Армянского вопроса НАН РА Армен Марукян в ходе пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс.

“Многие президенты США в ходе предвыборной кампании обещали признать Геноцид армян, однако потом так и не произнесли слово “геноцид”. Трамп никакого обещания не давал, так что он намного более свободен в своих шагах. Я бы призвал не сосредотачиваться на этом обстоятельстве. Нас не должно волновать, произнесет ли президент США это слово 24 апреля”, - сказал Марукян.

По его словам, признание геноцида – это уже дело их совести. Геноцид армян – это признанный факт, и армяне сегодня ставят стратегический акцент на борьбу за преодоление последствий геноцида, а это значит, что вопрос признания Геноцида армян уже не обсуждается.

“Думаю, этот акцент может подействовать на некоторые страны. Если мы не будем ждать произнесения этого слова, то это может изменить ход их мыслей. Наша забота – не произнесение этого слова, у нас уже достаточный опыт в этом деле. Мы должны ставить стратегический акцент на борьбу за преодоление последствий геноцида и разработать собственную повестку. То есть основной стимул должен исходить не от Трампа, Путина или других президентов, а из Еревана. Армения должна взять на себя координацию процесса, как это было при организации мероприятий к 100-летию Геноцида армян” , - сказал Марукян.