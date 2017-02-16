В рейтинге на экономические свободы Армения улучшила свои позиции на 21 пункт

В рейтинге Heritage Foundation на экономические свободы Армения улучшила свои позиции на 21 пункт. С индексом за 2017 год, равным 70.3 балла, Армения занимает 33-е место среди 180 оцененных стран. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций, улучшение позиции на 21 пункт сопоставимо с исторически лучшими результатами страны.

В европейской группе – 45 стран, среди которых Армения занимает 19-е место, лидируя среди стран СНГ.

Этот резкий скачок обусловлен верховенством права и улучшением основных регулирующих положений. В частности, по компоненту права собственности зарегистрирован скачок на 35.5 баллов, по степени интегрированности правительства – на 6.4 балла, что также является лучшим показателем среди стран СНГ.

Армения лидирует среди стран СНГ также по показателям инвестиционных, деловых, финансовых свобод.

Армения вошла в число преимущественно свободных стран, а также в европейскую группу – 45 стран, среди которых Армения занимает 19-е место, лидируя среди стран СНГ.

Грузия занимает 13-е место, Турция – 60-е, Азербайджан – 68, Иран – 155.

Самая свободная экономика – в Гонконге, Сингапуре и Новой Зеландии.