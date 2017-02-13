По данным Службы национальной безопасности Армении, на постсоветском пространстве действует международная профессиональная преступная группировка, которая при помощи отправляемых по электронной почте вредоносных компьютерных программ совершает хищения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, подчеркивая важность безопасности личных данных, корпоративных секретов и финансовой информации, СНБ призывает физических и юридических лиц со здравой сомнительностью относиться к электронным письмам, отправленные с неофициальных или неизвестных адресов письма удалять без прочтения или предпринимать другие соответствующие меры предосторожности.

СНБ Армении сообщает, что группа иностранных лиц от имени одного из ведомств Армении отправила на электронные адреса сотрудников действующего в Армении торгового банка несколько десятков писем с вредоносной программой, посредством которых проникла во внутреннюю компьютерную сеть банка и получила доступ к хранящейся там конфиденциальной информации.

Далее члены преступной группировки смогли заразить обслуживающий банкоматы торгового банка серверы, и из 22 банкоматов на территории Еревана и Абовяна заполучить около 133 млн драмов.

Личности трех иностранных членов преступной группировки выяснены. В следственном управлении СНБ Армении в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, они объявлены в международный розыск.

В сотрудничестве с полномочными зарубежными органами проводится работа по выявлению других причастных к транснациональному преступлению лиц.