Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Президент Аррмении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с переизбранием на пост президента Туркменистана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Аррмении Серж Саргсян пожелал президенту Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и успехов, a дружественному Туркменистану – мира и процветания. Отметив достигнутые Туркменистаном за последние годы успехи в государственном строительстве, в социально-экономической сфере и на международной арене, Серж Саргсян подчеркнул, что всё это обеспечило президенту Бердымухамедову общенациональную поддержку и доверие.



Президент Аррмении Серж Саргсян высоко оценил неизменное внимание Президента Туркменистана к вопросам дальнейшего углубления армяно-туркменского сотрудничества, опирающегося на прочные традиции дружбы и взаимного уважения и выразил уверенность, что благодаря обоюдным усилиям двустороннее взаимодействие будет и далее обогащаться новыми масштабными проектами.