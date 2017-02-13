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Дэвид Боуи посмертно получил Grammy за свой последний альбом


Композиция "Blackstar" скончавшегося в начале прошлого года британского исполнителя Дэвида Боуи получила "Грэмми" в категории "лучша рок-композиция", 59-ю церемонию вручения награды академии звукозаписи США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Приз за лучший альтернативный альбом получила последняя пластинка Боуи - Blackstar, обойдя Radiohead с альбомом A Moon Shaped Pool и Игги Попа с диском Post Pop Depression.

Композиция Blackstar победила в категориях "лучшая рок-композиция" и "лучшее рок-исполнение". Альбом также получил статуэтку за лучший инжиниринг, одержав в этой номинации победу над Принсом.

59 церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.



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