Премьер-министр Армении и посол США обсудили сотрудничество по борьбе с коррупцией

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 10 февраля Чрезвычайного и полномочного посла США Ричарда Миллса. На встрече присутствовала также руководитель ереванского офиса Агентства международного развития США (USAID) Дебора Гриссер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили антикоррупционную политику правительства Армении и ряд вопросов по сотрудничеству в борьбе с коррупцией.

Премьер коснулся принятых правительствам законодательных реформ, решений, работ в рамках Совета по борьбе с коррупцией, а также дальнейших шагов. В этом контексте Карапетян представил подробности по ряду законопроектов, направленных на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий, усовершенствование действующих механизмов, внедрение новых процедур, в результате которых во всех сферах будут снижены коррупционные риски.

Посол США с удовлетворением отметил борьбу правительства Армении против коррупции и поприветствовал публичные заявления и действия премьера Армении в этом направлении. Миллс отметил, что США готовы имеющимися ресурсами содействовать правительству Армении в усилиях по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Армении и посол США обменялись мнениями вокруг направлений и приоритетов армяно-американского экономического сотрудничества.