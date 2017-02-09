Отрицать вчерашние погромы – означает позволить подобные погромы в будущем: Франсуа Олланд

Отрицать вчерашние погромы – означает позволить подобные погромы завтра. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Nouvelles d'Armenie, с подобным заявлением в ходе ежегодного обеда, координирующего армянские организации Франции Совета выступил президент Франции Франсуа Олланд, комментируя признание антиконституционным со стороны Конституционного совета Франции положений о криминализации отрицания геноцидов в законе “Равенство и Гражданство”.

“Я приветствую качество работы, проведенной Жаном-Полем Коста, который был автором изменений в законе о гражданстве и равенстве”, - заявил Олланд.

По его словам, необходимо продолжить предпринимать меры, поскольку в данном вопросе борьбой является не один шаг, а борьба за истину вообще. Олланд напомнил, что при сопредседательстве министра образования Франции Наджата Вало-Белкасеми и историка Винсена Дюклера создана миссия, цель которой – “создать единый день памяти жертв всех геноцидов, военных преступлений, в том числе, Геноцида армян”.

Говоря об армяно-французских отношениях, Франсуа Олланд напомнил, что в 2017 году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Францией.

“Я пригласил президента Саргсяна совершить официальный визит в Париж, визит состоится 8 марта – в Международный женский день. Это возможность затронуть тему экономических, культурных отношений, а также университетского сотрудничества. В то же время, мы обсудим Карабахский вопрос, поскольку в данном вопросе Франция несет особую ответственность. Необходимо срочно найти пути разрешения данного конфликта”, - отметил президент Франции.

В заключение Олланд высоко оценил роль армянской общины в жизни Франции. “Мы говорим о лучшей части Франции, поскольку вы – лучшие во Франции. Даже после мая я постоянно буду рядом с вами, как и всегда был. У меня уже не будет той же ответственности, однако убеждения останутся прежними”, - заявил он.