Более 90 тысяч посетителей за год: География визитеров-туристов Матенадарана расширяется

В 2016 году Матенадаран посетили 89 тысяч человек. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян, который сообщил, что это число на 3 тысячи превышает показатели предыдущего года.

Визитеры были из самых различных стран, география туристов все расширяется. По словам Вагана Тер-Гевондяна, много туристов из Испании, Италии, РФ, Ирана, Франции, Польши, балканских стран, Германии, Китая и пр.

«География визитеров-туристов Матенадарана расширяется. Туристы приходят как по инициативе туристических организаций, так и по своей»,- сказал ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

В Матенадаране работают гиды-экскурсоводы, специализированные по 6-7 языкам. Сейчас проводится программа, когда с посетителями будут работать и владеющие иностранными языками ученые.

«Частично мы эту программу осуществили: когда Матенадаран посетил вице-пррезидент Ирана, с ним работал наш сотрудник, владеющий фарси. Сейчас проводится программа, когда с посетителями будут работать и владеющие иностранными языками ученые»,- сказал ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

По его словам, в этом году они хотят достичь символической цифры – 100 тысяч человек.

Как сказал ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян, они расширили экспозиционные залы: если раньше их было 1-2, то сейчас имеется более 10 залов.

Были проведены тематические показы, в этом году запланирована экспозиция, посвященная Лазарянам. Будут показаны ценные материалы, связанные с их наследием.