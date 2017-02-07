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ВС Белоруссии менее получаса рассматривал жалобу на решение выдать Лапшина


Верховный суд Белоруссии менее получаса рассматривал жалобу защиты российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката Наталью Шекину.

По ее словам, резолютивная часть будет оглашена сегодня в 12.50. Сегодня Лапшин не присутствовал в зале суда,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель генерального прокурора Белоруссии 26 января 2017 года вынес постановление о выдаче Лапшина Алербайджану для его уголовного преследования. Позже городской суд Минска признал это решение законным. Таким образом, Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой Лапшин может опротестовать постановление Генеральной прокуратуры.

 

 

 

 

 



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