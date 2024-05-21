ЕС одобрил план направлять прибыли от замороженных российских активов Украине

Страны-члены Европейского союза одобрили план, который предусматривает использование прибылей от замороженных российских активов на поставки оружия Украине и восстановление страны. Как передает “Арменпресс”, министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что этот шаг позволит выделить Украине 3 миллиарда евро в 2024 году.

“Сегодня решили направить доходы от замороженных активов российского Центрального банка в пользу Украины. Только в этом году это может составить до 74 млрд (чешских) крон (3,26 млрд долларов)”, - написал Липавски в социальной сети X.

С начала военных действий в Украине с февраля 2022 года страны “Большой семерки” заморозили российские активы на сумму около 257 миллиардов евро. Более двух третей из них хранятся в ЕС.

Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, где с 2023 года эти активы принесли прибыль в размере около 3,9 миллиарда евро.