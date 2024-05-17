Это показывает лицемерие Лукашенко: Светлана Тихановская о визите президента Беларуси в Нагорный Карабах

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская подвергла резкой критике визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Нагорный Карабах.

«Иронично, что белорусский диктатор в очередной раз подрывает позиции Армении, своего формального союзника по ОДКБ, и летит помогать Азербайджану в Карабахе. Это показывает слабость российских «военных союзов» и лицемерие самого Лукашенко. Преступный режим заботится только о собственном выживании, любой ценой», - как сообщает Арменпресс, написала Тихановская в социальной сети Х.