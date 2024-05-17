Испания сообщила, что вместе с некоторыми другими странами планирует признать Палестину

Правительство Испании не признает Палестину как государство 21 мая, как предполагали некоторые СМИ, однако планирует сделать это в ближайшее время совместно с другими странами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью телеканалу La Sexta.

В частности, газета El Pais со ссылкой на правительственные источники передавала, что власти Испании и некоторых других европейских стран рассматривают возможность официально признать Палестину как государство 21 мая. В этом контексте издание также называло Ирландию, Мальту и Словению. "Этого (признания - прим. ред.) не будет в следующий вторник, - отметил Санчес. - Это произойдет в ближайшие дни".

Премьер объяснил задержку тем, что Мадрид координирует свои действия с другими странами, чтобы "иметь возможность сделать заявление и совместное признание". "В секторе Газа соблюдаются права человека? У меня есть серьезные сомнения, - добавил Санчес. - То же, что мы защищаем на Украине, мы защищаем в Газе".

В конце апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран ЕС. Сейчас в качестве независимого государства Палестину признают более 140 из 193 стран - членов ООН. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.