Секретарь Совета безопасности Армении и Богдан Клих обсудили региональные и внерегиональные развития

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 мая принял председателя комиссии по внешним отношениям Сената Республики Польша Богдана Клиха.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение СБ РА, собеседники обсудили региональные и внерегиональные развития.

Стороны обсудили двустороннюю повестку Армения-Польша, в рамках которой председатель комиссии по внешним отношениям заявил о поддержке Польши Армении, также и в рамках партнерства Армения-ЕС.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных сферах, в частности, были обсуждены практические шаги, направленные на стимулирование торгово-экономических отношений.