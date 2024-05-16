Секретарь Совета безопасности Армении и Богдан Клих обсудили региональные и внерегиональные развития
11:12, 16 Май 2024
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 мая принял председателя комиссии по внешним отношениям Сената Республики Польша Богдана Клиха.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение СБ РА, собеседники обсудили региональные и внерегиональные развития.
Стороны обсудили двустороннюю повестку Армения-Польша, в рамках которой председатель комиссии по внешним отношениям заявил о поддержке Польши Армении, также и в рамках партнерства Армения-ЕС.
На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных сферах, в частности, были обсуждены практические шаги, направленные на стимулирование торгово-экономических отношений.
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