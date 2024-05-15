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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-05-24

ЕРЕВАН, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 мая, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 387.52 драм. Курс евро вырос на 0.90 драмa и составил 419.49 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.25 драм. Курс британского фунта вырос на 1.65 драмa и составил 488.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 124.86 драмa и составила 29339.21 драм. Цена серебра выросла на 3.65 драмa и составила 354.21 драм.


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