Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сербии
15:48, 15 Май 2024
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Милошу Вучевичу в связи с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия.
Как передает “Арменпресс”, в послании говорится:
“Поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия и желаю новых достижений на этом ответственном посту.
Армения придает важность дружественным отношениям с Сербией, основанным на взаимном уважении и доверии.
Я полон надежды, что совместными усилиями мы сможем обогатить двустороннюю повестку новыми инициативами и программами во благо наших стран и народов”.
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