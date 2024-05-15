В течение ноября и декабря 2021 года вся сумма, накопленная в рамках совместной инициативы IDBank-а и Idram-а “Сила одного драма” - 9,328,753 драмов - была перечислена в образовательный фонд “Преподавай, Армения” на программу Nation Builder. В результате в двух школах Арагацотнского

района уже два года ведется обучение на основе перемен. Сотрудники Банка и Idram посетили школу села Меликгюг Арагацотнского района, чтобы на месте подвести итоги сотрудничества.

Сотрудничество с образовательным фондом “Преподавай, Армения” вытекает из целей стратегии корпоративной социальной ответственности IDBank-а и Idram-а, и для компаний было очень важно внести свой вклад в процессы обеспечения непрерывности образования наших детей. В контексте раскрытия существующего потенциала в школьных общинах сотрудничество между “Преподавай, Армения” и командой Idram&IDBank имеет огромное значение. Компании присоединились к семье Nation Builder, предоставив учащимся из отдаленных общин возможность получить достойное образование, раскрыть свои возможности и возможности своей общины благодаря работе учителей-лидеров в течение двух лет.

По словам Ларисы Ованнисян, основателя “Преподавай, Армения”, фонд придает большое значение совместной инициативе IDBank-а и Idram-а “Сила одного драма”.

“В течение 10 лет нашей деятельности мы получали финансовую поддержку в основном из-за рубежа, и мы очень рады, что сегодня у нас есть такие местные партнеры и спонсоры, как IDBank и Idram, которые формируют новую культуру корпоративной ответственности в Армении. Мы очень благодарны, что компании выбрали образование в качестве сферы для инвестирования, так как оно является одной из

важнейших основ нашего будущего”, - отметила Лариса Ованнисян.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям Idram-а и IDBank-а, инициативе «Сила одного драма» скоро исполнится 4 года: “За это время мы реализовали множество проектов. И сегодня мы очень рады, что уже можно пожинать плоды реализованного нами проекта. Благодаря

программе “Преподавай, Армения”, дети получили возможность пройти двухгодичный курс обучения и получить важные и незаменимые знания для дальнейшей жизни и профессиональных успехов”, - сказала Татевик Вардеванян.

Idram Junior также присоединился к компаниям во время визита и наградил победителей увлекательной интеллектуальной игры.

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