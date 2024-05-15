Армения и Франция расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации

В Комитете гражданской авиации состоялась встреча председателя комитета Миграна Хачатряна с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Республике Армения Оливье Декоттиньи, атташе по экономическому и техническому сотрудничеству посольства Франции в Республике Армения Уильямом Богисом. На встрече также присутствовал Жером Лизуг, ответственный за международное сотрудничество с Европой, СНГ и Турцией Главного управления гражданской авиации Французской Республики. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.

На встрече обсуждались вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Арменией и Францией в сфере гражданской авиации.

Комитет гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения и Главный директорат гражданской авиации Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Французской Республики подписали техническое соглашение в сфере авиации.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества между Арменией и Францией в сфере гражданской авиации путем привлечения соответствующих специалистов, обмена профессиональными знаниями и передовым опытом.