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Бельгия приветствует переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, прошедшие в Алматы

Бельгия приветствует переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, прошедшие в Алматы

Министерство иностранных дел Бельгии приветствует переговоры между Арменией и Азербайджаном, прошедшие в Алматы. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщается в микроблоге Министерства иностранных дел Бельгии в X. 

“Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном, состоявшийся 10 и 11 мая, недавно достигнутую договоренность об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы, а также их усилия по продолжению обсуждений с целью заключения мирного соглашения”, - говорится в сообщении министерства. 

10-11 мая в Алматы, Казахстан, состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова. 

Министры приветствовали прогресс в вопросе делимитации границы и договоренности, достигнутые в этом направлении. 

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. 

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. 

Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.


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