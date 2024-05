Бельгия приветствует переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, прошедшие в Алматы

Министерство иностранных дел Бельгии приветствует переговоры между Арменией и Азербайджаном, прошедшие в Алматы.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщается в микроблоге Министерства иностранных дел Бельгии в X.

“Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном, состоявшийся 10 и 11 мая, недавно достигнутую договоренность об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы, а также их усилия по продолжению обсуждений с целью заключения мирного соглашения”, - говорится в сообщении министерства.

Belgium welcomes the new round of negotiations between Armenia & Azerbaijan on 10 & 11 May, the recent agreement on the use of the 1991 Alma Ata Declaration as the basis for border delimitation, as well as their efforts to continue discussions with a view to a peace agreement. pic.twitter.com/ToEtpfssoW