Բելգիան ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների՝ Ալմաթիում անցկացված բանակցությունները

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ալմաթիում կայացած բանակցությունները։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Բելգիայի ԱԳ նախարարությունը գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։

«Բելգիան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների նոր փուլը, որը տեղի է ունեցել մայիսի 10-ին և 11-ին, 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը որպես սահմանագծման հիմք օգտագործելու վերաբերյալ վերջերս ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ինչպես նաև քննարկումները շարունակելու նրանց ջանքերը՝ խաղաղ համաձայնագրի կնքման նպատակով»,-նշված է նախարարության գրառման մեջ։

Belgium welcomes the new round of negotiations between Armenia & Azerbaijan on 10 & 11 May, the recent agreement on the use of the 1991 Alma Ata Declaration as the basis for border delimitation, as well as their efforts to continue discussions with a view to a peace agreement. pic.twitter.com/ToEtpfssoW