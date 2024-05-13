Мэр Еревана принял представителей Всемирного банка 

Мэр Еревана Тигран Авинян принял представителей Всемирного банка Армана Ватяна и Хурама Фарука. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ходом реализации совместных проектов. Инициированные проекты – это реформы государственного управления с цифровизацией предоставляемых гражданам услуг.

Приветствуя гостей, Тигран Авинян подчеркнул, что цифровые и умные преобразования являются одним из главных приоритетов общины, которые дают возможность преодолевать существующие проблемы и идти в ногу со временем.

Представители Всемирного банка, со своей стороны, выразили готовность перевести программы сотрудничества в практическую стадию, согласно приоритетам общины.

В качестве важного инструмента оцифровки мэр Авинян выделил недавно запущенное приложение «Активный гражданин» и приобретение электронной геоинформационной системы GIS, которые делают предоставляемые ереванцам услуги более доступными, прозрачными и логичными. Поддержка банка также сыграла важную роль в обеспечении большей локализации этих электронных услуг и включении механизмов внутреннего мониторинга и обратной связи.