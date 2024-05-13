Самбисты Армении на чемпионате Европы завоевали 18 медалей

На чемпионате Европы по самбо разных возрастных групп, проходившем с 9 по 12 мая в сербском городе Нови Сад, сборные Армении разных возрастов завоевали 3 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Как передает “Арменпресс”, в общекомандном зачете армянские спортсмены с 18 медалями заняли 4-е место.

В составе сборной Армении титул чемпиона Европы завоевали Маис Нерсисян (весовая категория 64 кг/боевое самбо), Анна Айвазян (весовая категория 50 кг/юниор) и Алекс Хачатрян (весовая категория 53 кг/юниор).

Нарек Даллакян (весовая категория 64 кг), Арсен Ханджян (весовая категория 98 кг), Арман Аванесян (весовая категория 98 кг) и Арпине Мнацаканян (весовая категория 54 кг) удостоились звания вице-чемпиона во взрослых соревнованиях. Самвел Казарян (весовая категория 79 кг) завоевал серебряные медали в юношеских соревнованиях, а Мелине Аракелян (весовая категория 47 кг), Нарек Симонян (весовая категория 53 кг) и Сейран Саруханян (весовая категория 88 кг) - серебряные медали в юношеских соревнованиях.

Бронзовые медали завоевали Карен Саргсян (весовая категория 58 кг), Србуи Овакимян (весовая категория 59 кг), Мгер Мерджанян (весовая категория 71 кг) и Аветик Погосян (весовая категория 88 кг). Мгер Мелоян (весовая категория 58 кг) и Ани Мартиросян (весовая категория 54 кг) поднялись на третью ступень пьедестала в соревнованиях 18-20 лет, в соревновании 16-18 лет - Левон Ваноян (79 кг).

В чемпионате Европы участвовали около 600 спортсменов из 29 стран.