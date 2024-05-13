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Встречу с министром ИД Азербайджана в Алматы Мирзоян оценил как конструктивную

Встречу с министром ИД Азербайджана в Алматы Мирзоян оценил как конструктивную

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы прошла в конструктивной атмосфере. Как передает “Арменпресс”, такую оценку на пресс-конференции дал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. 

“Наши последние переговоры с азербайджанской стороной прошли в конструктивной атмосфере. Моя оценка полностью отражена в совместном пресс-релизе, выпущенном по итогам переговоров сторон. И в данный момент нет ни оснований, ни целесообразности говорить об этом больше. Процесс продолжается в русле принятых принципов и в соответствии с принципами, о которых мы неоднократно заявляли”, - сказал он. 

10-11 мая в Алматы состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова. 

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. Стороны договорились продолжить переговоры по тем вопросам, по которым все еще есть разногласия.


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