Встречу с министром ИД Азербайджана в Алматы Мирзоян оценил как конструктивную

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы прошла в конструктивной атмосфере. Как передает “Арменпресс”, такую оценку на пресс-конференции дал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Наши последние переговоры с азербайджанской стороной прошли в конструктивной атмосфере. Моя оценка полностью отражена в совместном пресс-релизе, выпущенном по итогам переговоров сторон. И в данный момент нет ни оснований, ни целесообразности говорить об этом больше. Процесс продолжается в русле принятых принципов и в соответствии с принципами, о которых мы неоднократно заявляли”, - сказал он.

10-11 мая в Алматы состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. Стороны договорились продолжить переговоры по тем вопросам, по которым все еще есть разногласия.