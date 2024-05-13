ОБСЕ поддержит Армению и Азербайджан в достижении всеобъемлющего мира: Ян Бордж

ОБСЕ будет поддерживать Армению и Азербайджан, чтобы они смогли достичь всеобъемлющего мира. Как передает “Арменпресс”, это заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и торговли Республики Мальта Ян Бордж в ходе пресс-конференции.

“Мы поддержим Армению и Азербайджан, чтобы они смогли достичь всеобъемлющего и стабильного мирного соглашения. Мы осознаем, что обе страны предпочитают решать вопросы в двустороннем порядке, и мы это поддерживаем”, - заявил Бордж.

Процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном он не стал комментировать, поскольку любая высказанная им позиция может помешать процессу.

“Для конструктивности лучше предоставить сторонам возможность высказывать свои мнения, особенно после недавних встреч, которые проходят на разных уровнях. Я точно не помогу процессу, если вдруг объявлю свою позицию. Я не помогу этому процессу, в том случае, что мы не являемся его частью. Это двустороннее обсуждение, следовательно, уважайте мою позицию”, - заключил Ян Бордж.