Премьер-министр Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили развития на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и торговли Мальты Яном Борджем.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьера, Никол Пашинян и Ян Бордж обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ОБСЕ, событии на Южном Кавказе и процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ян Бордж подчеркнул приверженность организации содействию и продвижению стабильного мира и урегулированию конфликтов во всем регионе ОБСЕ, эффективному применению инструментария организации в соответствии с мандатом ОБСЕ в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Были обсуждены вопросы, касающиеся многопланового сотрудничества и дальнейшего развития связей между Арменией и Мальтой. Была отмечена важность двусторонних взаимных визитов на высоком уровне.