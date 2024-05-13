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Премьер-министр Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили развития на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили развития на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и торговли Мальты Яном Борджем. 

 Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьера, Никол Пашинян и Ян Бордж обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ОБСЕ, событии на Южном Кавказе и процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. 

Ян Бордж подчеркнул приверженность организации содействию и продвижению стабильного мира и урегулированию конфликтов во всем регионе ОБСЕ, эффективному применению инструментария организации в соответствии с мандатом ОБСЕ в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности. 

Были обсуждены вопросы, касающиеся многопланового сотрудничества и дальнейшего развития связей между Арменией и Мальтой. Была отмечена важность двусторонних взаимных визитов на высоком уровне.


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