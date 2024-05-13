IDBank выпускает 2-ой транш долларовых облигаций 2024 года

13 мая 2024 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBB2PER9 посредством публичного размещения на следующих условиях:

Общий объем - 5 миллионов долларов

Годовая процентная ставка - 4,75%

Срок обращения облигаций - 39 месяцев

Облигации будут выплачиваться ежеквартально

Срок погашения - 13 августа 2027г.

Облигации будут размещены с 13 мая 2024 года по 12 июля 2024 года включительно. Стоит отметить, что это 25-й юбилейный выпуск долларовых облигаций IDBank.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Как мы уже сообщали Вам, облигации можно легко приобрести онлайн, сделав несколько кликов, не посещая банк. Просто зайдите в раздел «Ценные бумаги» на онлайн-платформе IDBanking.am, выберите тип и количество облигаций и оформите покупку.

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/520 А 18-ого октября 2022 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.