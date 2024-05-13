Шахматисты Армении завершили выступления на международном турнире в Дубае
Шахматисты, представляющие Армению, завершили выступления на Dubai Police Global CHESS Challenge.
Как передает “Арменпресс”, лучший результат из представителей Армении показал Шант Саркисян, который набрал 6 очков из 9 возможных и занял 8-е место. Айк Мартиросян с тем же результатом занял 13-е место. Овик Айрапетян на 30-м месте, Самвел Тер-Саакян на 31-м месте.
Три лидера турнира шахматисты Индии.
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