Число погибших в результате обстрела в Белгороде достигло 19

Число погибших в результате обстрела в российском городе Белгород достигло 19. 27 человек получили ранения. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале Гладков написал: “Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим”.

12 мая российские СМИ сообщили, что в Белгороде из-за падения осколков украинской ракеты обрушился один из подъездов 10-этажного дома. Сообщается, что за день Белгород был обстрелян не менее 10 раз. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены ракетными комплексами “Точка-У”, реактивными установками “Ольха” и чешскими комплексами “РМ-70 Вампир”. Системы ПВО поразили снаряды, однако осколки одной из ракет “Точка-У” попали в жилой дом.